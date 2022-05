Quartiers d’hiver avenue de Champagne à Epernay Avenue de Champagne, 4 décembre 2020 18:00, Épernay.

4 décembre 2020 – 2 janvier 2021 Sur place Entrée libre

Tout au long du mois de décembre, la ville d’Epernay accueillera la manifestation « Quartiers d’hiver avenue de Champagne », alternative à son traditionnel rendez-vous « Habits de Lumière ».

Tout au long du mois de décembre, la ville d’Epernay accueillera la manifestation « Quartiers d’hiver avenue de Champagne », alternative à son traditionnel rendez-vous « Habits de Lumière », en réponse au contexte sanitaire actuel. Au programme, spectacles de vidéo-mapping, visites de caves et de l’avenue de Champagne, découverte du nouveau musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale… Des festivités à ne pas manquer, pour profiter de l’esprit festif et convivial propre à la capitale champenoise, et ce, tout en respectant les gestes barrières.

Le patrimoine champenois en fête du 4 décembre au 3 janvier prochain

En décembre, la ville d’Epernay s’anime et invite à une balade poétique le long de l’avenue de Champagne. Monuments emblématiques par leur architecture, l’Hôtel de Ville, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale et le lycée Stéphane-Hessel verront leurs façades s’illuminer et vivre au rythme des vidéo-mappings qui mettront en avant, sous diverses thématiques, la Champagne. Un spectacle inédit de sons et lumières où technologie et patrimoine se rencontrent pour des moments magiques. Ces spectacles lumineux seront projetés plusieurs fois par jour les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à partir du vendredi 4 décembre 2020, permettant les déambulations des visiteurs dans le respect des mesures barrières.

Au programme également, des visites guidées de l’avenue de Champagne, des visites de caves et des dégustations au sein des prestigieuses Maisons, pour des moments conviviaux à partager.

L’avenue de Champagne, pétillante et remarquable

Véritable décor évènementiel de la ville, la prestigieuse avenue accueille chaque année plus de 500 000 visiteurs. Devenue zone cœur des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne », inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015, elle est aussi célèbre que les millions de bouteilles qu’elle abrite.

« Quartiers d’hiver avenue de Champagne » est l’occasion de profiter de ce patrimoine, entre Maisons de Champagne et anciens hôtels particuliers qui bordent l’avenue, comme l’Hôtel de Ville construit en 1858, à l’architecture emblématique du XIXe siècle.

NOUVEAUTÉ MUSÉE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHÉOLOGIE RÉGIONALE À EPERNAY

Le Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale ouvrira ses portes en novembre 2020 sur la prestigieuse avenue de Champagne. Les visiteurs pourront y découvrir un parcours muséographique ludique et attractif, articulé autour de 4 espaces, dont le fil conducteur est la craie : la formation du paysage champenois et les richesses paléontologiques du sous-sol, l’histoire de l’implantation des hommes en Champagne, l’élaboration du champagne et l’hommage aux collectionneurs et mécènes du XIXe siècle et de la Belle Epoque, fondateurs du musée. Une échappée historique et culturelle inédite au cœur de l’une des plus importantes collections d’archéologie de France et d’un patrimoine remarquable sur l’histoire du champagne, à découvrir dans un lieu d’exception de style renaissance classé Monument historique, aux décors restaurés, le Château Perrier.

Avenue de Champagne avenue de champagne 51200 51200 Épernay Marne

vendredi 4 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

samedi 5 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

dimanche 6 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

vendredi 11 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

samedi 12 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

dimanche 13 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

vendredi 18 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

samedi 19 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

dimanche 20 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

vendredi 25 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

samedi 26 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

dimanche 27 décembre 2020 – 18h00 à 23h59

vendredi 1er janvier 2021 – 18h00 à 23h59

samedi 2 janvier 2021 – 18h00 à 23h59