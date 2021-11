Épernay Avenue de Champagne Épernay, Marne Les Habits de Saveurs : le rendez-vous gastronomique de l’événement Habits de Lumière à Epernay Avenue de Champagne Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Les Habits de Saveurs : le rendez-vous gastronomique de l’événement Habits de Lumière à Epernay Avenue de Champagne, 11 décembre 2021 09:00, Épernay. Samedi 11 décembre, 09h00 Sur place Entrée libre La ville d’Epernay vous donne rendez-vous le samedi 11 décembre pour une journée placée sous le signe de la gastronomie : Habits de Saveurs. Pour les plus grands… Les recettes de chefs, en accord Les grands chefs étoilés de la région se donnent rendez-vous pour une performance culinaire unique ! Sous les yeux du public, chaque chef réalisera un plat accompagnant une cuvée particulière de champagne, attribuée par tirage au sort. Ces recettes seront ensuite proposées à la dégustation gratuitement. Une animation idéale pour découvrir la gastronomie champenoise en accord avec les plus belles cuvées. Informations pratiques : Samedi 11 décembre de 9h à 12h30 – A proximité de la Halle Saint-Thibault (près du marché couvert) d’Epernay. Accès gratuit. Les associations Maisons ou Vignerons de l’avenue de Champagne / Chefs de la région : Champagne Boizel : Philippe Mille / Les Crayères, Reims Champagne de Venoge : Jacky Louazé / Le Foch, Reims Champagne Collard-Picard : Jérôme Feck / L’Hôtel d’Angleterre, Châlons-en-Champagne Champagne de Castellane : Vincent Dallet / Maison Dallet, Epernay Champagne Mercier : Patrick Michelon / Les Berceaux, Epernay Champagne Janisson-Baradon : Hervé Raphanel / Le Millénaire, Reims Champagne Esterlin : Lucas Vannier / Château de Courcelles, Courcelles-sur-Vesles Champagne Perrier-Jouët : Arnaud Lallement / L’Assiette Champenoise, Tinqueux Champagne Michel Gonet : Kazuyuki Tanaka / Racine, Reims Champagne Elodie D. : Benjamin Andreux / La Briqueterie, Vinay Les ateliers accords mets et vins Pour les visiteurs épicuriens, seront proposés des ateliers pédagogiques permettant de s’initier aux accords mets et champagne. Des animations ludiques, aux couleurs de la gastronomie champenoise, pour que chacun puisse évaluer ses talents d’œnologue et les développer. Toujours dans une ambiance conviviale ! Informations pratiques : Samedi 11 décembre à 14h, 15h, 16h, 17h dans les Salons de l’Hôtel de Ville d’Epernay. Accès gratuit, uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. Pour les plus petits… Le concours des p’tits pâtissiers Proposé aux enfants âgés de 8 à 12 ans, les petits pâtissiers en herbe s’affrontent sur le thème de Noël en réalisant un dessert sous les yeux du public. Aidés par les membres de l’association des Métiers de Bouche, les enfants présentent ensuite leur réalisation à un jury qui sélectionne le meilleur dessert de Noël. Informations pratiques : Samedi 11 décembre de 16h à 18h – A proximité de la Halle Saint-Thibault (près du marché couvert) d’Epernay. Accès gratuit. Avenue de Champagne avenue de champagne 51200 51200 Épernay Marne samedi 11 décembre – 09h00 à 18h00

