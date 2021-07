Éparpiller Hôpital de La Grave, 18 septembre 2021, Toulouse.

Éparpiller

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôpital de La Grave

### Pascale Murtin / Grand Magasin [**Dans le cadre du Printemps de septembre 2021 **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33217/Le%20Printemps%20de%20septembre%202021) 50 choristes dispersé·e·s dans les cours de l’Hôpital La Grave : un concert imaginé par Pascale Murtin comme une expérimentation acoustique et visuelle. _« Depuis 1982 (avènement de Grand Magasin) nous prétendons, en dépit et grâce à une méconnaissance quasi-totale du théâtre, de la danse et de la musique, réaliser les spectacles auxquels nous rêverions d’assister. À cet égard, ils sont très réussis et nous émeuvent. Notre ambition consiste à croire possible que d’autres partagent cet enthousiasme. »_ Depuis le début des années 1980, Pascale Murtin et son complice François Hiffler voyagent avec leur compagnie Grand Magasin dans les méandres du langage et imaginent des pièces qu’ils qualifient d’infra-disciplinaires. En 2007, Pascale Murtin tombe sur la tête et doit alors faire face à des troubles du langage. Elle compose pour sa thérapie autoprescrite plus de 700 poèmes. Certains deviendront des chansons. Dans _Éparpiller_, 50 choristes amateur·rice·s, disséminé·e·s en petits groupes dans un parc, interprètent ses chansons brèves, polyphoniques, à la fois simples et sophistiquées, évoquant le répertoire des chorales enfantines. L’auditeur·rice se balade au gré de ses oreilles sans autre guide que sa curiosité. _Une coréalisation La Place de la Danse / Le Printemps de septembre_ ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/eparpiller) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 18 septembre à 17h et dimanche 19 septembre à 15h * Durée : 1h15

Gratuit

Culture

Hôpital de La Grave Place Bernard Lange, 31300 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:15:00