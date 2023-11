Marché de Noël et de la Gastronomie Epace Valdaine La Bégude-de-Mazenc, 16 décembre 2023, La Bégude-de-Mazenc.

La Bégude-de-Mazenc,Drôme

Nombreuses activités. Feu d’artifice offert par la mairie le samedi à 19h.

Buvette, vin chaud et crêpes sur place.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Epace Valdaine

La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous activities. Fireworks offered by the town hall on Saturday at 7pm.

Refreshment bar, mulled wine and pancakes on site

Numerosas actividades. Fuegos artificiales ofrecidos por el ayuntamiento el sábado a las 19.00 h.

Bar, vino caliente y tortitas in situ

Zahlreiche Aktivitäten. Vom Bürgermeisteramt angebotenes Feuerwerk am Samstag um 19 Uhr.

Getränkestand, Glühwein und Crêpes vor Ort

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux