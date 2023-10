Choucroute dansante Epace Magnolia Faye-sur-Ardin, 28 octobre 2023, Faye-sur-Ardin.

Faye-sur-Ardin,Deux-Sèvres

Les sapeurs-pompiers du CIS de l’Autize organisent leur choucroute dansante samedi 28 octobre à l’espace Magnolia

de Faye-sur-Ardin. Possibilité de livraison à domicile et boissons à emporter.

Inscription avant le 15 octobre au 06.62.17.78.55 ou 06.65.11.87.83..

Epace Magnolia

Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The CIS de l’Autize firefighters organize their sauerkraut dance on Saturday October 28 at the Espace Magnolia

in Faye-sur-Ardin. Home delivery and drinks to go.

Registration by October 15 on 06.62.17.78.55 or 06.65.11.87.83.

Los bomberos del CIS de l’Autize celebran su baile del chucrut el sábado 28 de octubre en el Espace Magnolia

de Faye-sur-Ardin. Servicio a domicilio y bebidas para llevar.

Para inscribirse antes del 15 de octubre, llame al 06.62.17.78.55 o al 06.65.11.87.83.

Die Feuerwehrleute des CIS de l’Autize organisieren ihren Sauerkraut-Tanz am Samstag, den 28. Oktober im Espace Magnolia

in Faye-sur-Ardin. Es besteht die Möglichkeit, sich das Essen nach Hause liefern zu lassen und Getränke mitzunehmen.

Anmeldung vor dem 15. Oktober unter 06.62.17.78.55 oder 06.65.11.87.83.

Mise à jour le 2023-10-09 par CC Val de Gâtine