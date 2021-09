Bordeaux Maison du Projet de Bordeaux-Euratlantique Bordeaux, Gironde EPA Bordeaux-Euratlantique : Balades Urbaines Maison du Projet de Bordeaux-Euratlantique Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### L’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique vous invite à des balades urbaines à la (re)découverte des nouveaux aménagements derrière la gare Saint-Jean. Venez découvrir les transformations de ce quartier et notamment le quartier de l’Ars et son groupe scolaire. Vous ferez également connaissance avec les transformations de l’historique quai de Paludate (la MECA, le parvis Corto Maltese, etc) pour arriver au quartier d’Armagnac. Ces quartiers en pleine mutation, prolongement du centre-ville de Bordeaux, offrent une nouvelle perception de construire la ville. Renseignements : bordeaux-euratlantique.fr

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Maison du Projet de Bordeaux-Euratlantique 74 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde

