Extend & Play, le jeudi 26 août à 19:00

Nouvel arrivant dans le game phocéen, Vafa c’est un disque sorti chez nos potes de Griffé il y a peu et une selecta à découvrir derrière les decks du shop jeudi 26 aout à partir de 19h. On a appelé le bon Joz, artisan platiniste d’exception et inventeur de la transition express.

Entrée libre

Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille

2021-08-26T19:00:00 2021-08-26T22:00:00

