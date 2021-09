Marseille Extend & Play Bouches-du-Rhône, Marseille E&P INSTORE with TROPICOLD Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

E&P INSTORE with TROPICOLD Extend & Play, 30 septembre 2021, Marseille. E&P INSTORE with TROPICOLD

Extend & Play, le jeudi 30 septembre à 19:00

Tropicold c’est un peu le baromètre du dancefloor marseillais : la température a tendance a grimper là ou ses djs passent des plaques. C’est aussi un collectif bien calibré depuis 5 ans, et que l’on a toujours plaisir à aller voir jouer ici et là à Marseille. On reçoit ce jeudi L’Amateur, grand artificer du crew, et l’excellent DJ Steef, ancien de l’underground phocéen. Comme d’hab à partir de 19h, jeudi soir pour lancer le week-end prématurément.

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:00:00 2021-09-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Extend & Play Adresse 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Extend & Play Marseille