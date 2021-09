Marseille Extend & Play Bouches-du-Rhône, Marseille E&P INSTORE with SHLAGGA & DJ 13NRV Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Extend & Play, le jeudi 2 septembre à 19:00

Bon bordel assuré au shop avec Shlagga et DJ13NRV, deux des plus solides piliers de la zone et fiers représentants de l’étendard Metaphore Collectif qui en impose à Marseille et ailleurs depuis plus de 10 ans, et avec lui l’écho de toute une scène qui gronde dans l’ombre. Ca se passe jeudi soir au shop, comme d’hab dès 19h!

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T19:00:00 2021-09-02T23:00:00

