Searaime c’est un de nos producteurs de coeur, auteur de la première sortie du label du shop il y a 3 ans, génial derrière les machines et assez discret, sa musique est d’autant plus impliqué et pertinente. Il se produira en LIVE. Chanel Blur c’est un projet fumant et brumeux composé de deux têtes dures et pas évident à apercevoir en dehors du studio, Searaime et Vincent, qui concentrent ce nouveau projet sur l’exploration de la Vapor Wave, un neo-genre de musique qui revisite les classiques des année 80 pour leur donner une couleur saturée, ralentie et numérique. C’est comme d’hab, de bonnes vibes dedans, des verres frais au bar et une terrasse pour chiller ! _________________________________ E&P INSTORE with SEARAIME live & CHANEL BLUR dj set JEU1811, 19h-23h 2 PL NOTRE DAME DU MONT 13006 MARSEILLE

Entrée libre

