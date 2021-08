Marseille Extend & Play Bouches-du-Rhône, Marseille E&P INSTORE with PAKDJEEN & HABBA BABBA (TWERKISTAN) Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Collectif Urbain à l’ADN pluriel, créatif et festif, Twerkistan secoue Marseille depuis 2017 avec de nombreux événements mémorables. Rafales de Baile Funk, Trap, Reggaeton, Afrobeats, Grime et Hip-Hop pour les aficionados, Twerkistan c’est un dancefloor du turfu et une ambiance unique que l’on est heureux d’inviter au shop ce jeudi 5 août à partir de 19h avec deux des plus fines lames du collectif derrière les decks : Pakdjeen et Habba Babba!

Entrée libre

2021-08-05T19:00:00 2021-08-05T23:00:00

