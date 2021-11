E&P INSTORE with MAN/IPULATE & ZOUBIR Extend & Play, 3 novembre 2021, Marseille.

E&P INSTORE with MAN/IPULATE & ZOUBIR

Extend & Play, le mercredi 3 novembre à 19:00

Petit changement cette semaine, l’Instore est déplacé à Mercredi au lieu de Jeudi, toujours de 19h à 23h ! On reçoit au shop deux des platinistes les plus déter du 9eme arrondissement, également co-fondateurs du collectif MZG Affair : Man/Ipulate et Laurent Zoubir ! Laurent c’est autour d’une décennie de passion pour la diversité de la musique électronique, et une sélection affinée et raffinée. Man/ipulate se distingue évidemment comme DJ mais aussi derrière les machines, puisqu’il a sorti en solo, en duo ou en groupe pas moins d’un album et 4 maxis en l’espace de 4 années, et autant de disques qui sont aujourd’hui devenues des pépites rares. C’est bien sur un plaisir de les recevoir au shop ce mercredi, pour un peu plus de 3h de set, terrasse calé pour papoter et dancefloor intime en intérieur.

Entrée libre

♫♫♫

Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T19:00:00 2021-11-03T23:00:00