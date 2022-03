E&P INSTORE with LUUFA & MYRRH WA SAPHIRA Extend & Play, 18 mars 2022, Marseille.

La Méduse investit Extend & Play pour le lancement de son premier projet d’accompagnement artistique. Pour ce faire nous avons la joie d’inviter Luufa et Myrrh wa Saphira à présenter leurs projets séparés. Ce lancement marque le début d’une collaboration entre les trois artistes pour les 3 prochains mois, avant de présenter leur création finale courant juin lors d’un live et via une sortie cassette à tirages limités par Coeur Sur Toi. Luufa – Live (Musble Pop) Luufa c’est la pop sous stéroïdes, la pop sous trip, la pop perché dans un cocotier rempli de paillettes. Sa muscle pop est faite pour danser, s’exprimer et voyager. Elle est chaude et légère, puissante et psyché. À l’aide de sa guitare sidérale et de ses amis les toys, Luufa nous emporte loin dans le cosmos tout en gardant les pieds agités sur le dancefloor. Myrrh wa Saphira – set hybride (Ambient, Sopken word). Comme une imprévue évidence, deux âmes d’eau douce au verbe cosmique: dans une exploration sonore inspirée du collage, Marion Versatile et Sarah Mỹ bouclent, distendent, épuisent la matière jusqu’à ses infinis possibles. Brouillant les textures et les voix, entre la méditation asmr et l’ambient noise, Myrrh wa Saphira invite à une immersion poétique puissante et sororale.

Entrée libre

Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



