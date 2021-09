Marseille Extend & Play Bouches-du-Rhône, Marseille E&P INSTORE with LIFE RECORDER & OC69 Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

E&P INSTORE with LIFE RECORDER & OC69 Extend & Play, 23 septembre 2021, Marseille. E&P INSTORE with LIFE RECORDER & OC69

Extend & Play, le jeudi 23 septembre à 20:00

Ce jeudi au shop, on reçoit deux des plus fines lames de la house à Marseille, qui cumulent beaucoup d’expériences derrière les decks et une sélection travaillée et affinée par des décennies de passion. Life Recorder, co-fondateur d’E&P, et OC69, résident chez nos potes de radio grenouille, squattent nos platines de 19h a 23h ce jeudi 23 septembre

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:00:00 2021-09-23T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Extend & Play Adresse 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Extend & Play Marseille