E&P INSTORE with LEMON + JOZ + ANDREAS Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

E&P INSTORE with LEMON + JOZ + ANDREAS Extend & Play, 10 mars 2022, Marseille. E&P INSTORE with LEMON + JOZ + ANDREAS

Extend & Play, le jeudi 10 mars à 19:00

Le grand trio des grands disques pour un petit instore. On est très heureux de retrouver au shop le trépied le plus stable de la scène phocéenne : LEMON, JOZ et ANDREAS ! Chacun séparément en impose plus que le prochain, JOZ avec son expérience des dancefloors de la cité longue comme le bras de Tapis, LEMON avec sa passion débordante et ses projets tentaculaires, et enfin ANDREAS avec son bag de disques sans fonds reconnu d’utilité publique. Le trio sera au shop jeudi 10 Mars de 18h à 21h ___________________________ E&P INSTORE with LEMON + JOZ + ANDREAS JEU1003, 19h – 23h 2 PL N-D DU MONT 13006 MARSEILLE

Entée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Extend & Play Adresse 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Extend & Play Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Extend & Play Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

E&P INSTORE with LEMON + JOZ + ANDREAS Extend & Play 2022-03-10 was last modified: by E&P INSTORE with LEMON + JOZ + ANDREAS Extend & Play Extend & Play 10 mars 2022 Extend & Play Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône