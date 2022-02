E&P INSTORE with JACK DE MARSEILLE & LIFE RECORDER Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

E&P INSTORE with JACK DE MARSEILLE & LIFE RECORDER Extend & Play, 19 février 2022, Marseille. E&P INSTORE with JACK DE MARSEILLE & LIFE RECORDER

Extend & Play, le samedi 19 février à 18:00

Il y a des dates comme ca que l’on est tout fier de vous proposer, par exemple celles qui nous permettent de réunir sur un même plateau deux des plus fines lames parmi les selecteurs marseillais. Samedi 19 février on reçoit l’immense Jack De Marseille et notre homie Life Recorder, pour un instore qui met en avant l’expérience et le savoir, deux choses que nos deux guests cumulent depuis des décénnies, et qui sont au centre de leurs djs sets partout ou leurs bags les mènent. _______________________ E&P INSTORE with JACK DE MARSEILLE & LIFE RECORDER SAM 1902, 18h-21h 2 PL NOTRE DAME DU MONT 13006 MARSEILLE

Entrée libre

♫ELECTRO♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille

2022-02-19T18:00:00 2022-02-19T21:00:00

