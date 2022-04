E&P INSTORE with GOOSH + HI.LO Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Extend & Play, le jeudi 7 avril à 19:00

Cette semaine au shop, on inaugure une mini-tournée des disquaires qui vous fournissent en plaques bien chaudes ici et là à Marseille! On commence ce jeudi avec la bonne team de Mind Trip records, le nouveau disquaire qui nous a rejoint l’année dernière et avec qui on partage la même passion pour la musique qui fait taper du pied. On reçoit HI.LO et GOOSH de 19h à 22h pour une session INSTORE bien fraternelle

Entrée libre

Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille

2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T22:00:00

