Grosse vibe au shop avec FLYOV jeudi pro au shop, vu les plaques qu’ils mettent dans leurs sacs de disques en sortant de chez nous depuis des semaines on peut vous assurer que ca va flyer bien haut derrière le booth et groover easy devant les speakers. Originaire du Sud de la France, Flyov est un duo de musiciens né d’une amitié de longue date qui explore la musique électronique dans tout son spectre, techno, minimal, house, tribe ou break, en y trouvant toujours sa zone de confort. Guidés par des inspirations hétéroclites de Dopplereffekt à The Prodigy ou Sweely jusqu’au plus hard comme Heretik, ils gardent toujours une tonalité groovy. Le duo baigne depuis toujours dans des univers musicaux très variés, du rock au jazz en passant par la funk, ce qui fait de l’éclectisme la marque de fabrique de Flyov. ____________________________ E&P INSTORE with FLYOV JEU1002, 18h-21h 2 PL NOTRE DAME DU MONT 13006 MARSEILLE

