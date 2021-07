Marseille Extend & Play Bouches-du-Rhône, Marseille E&P INSTORE with DUB STRIKER Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Extend & Play, le samedi 17 juillet à 19:00

House qui rowl et plaques sans limites, l’instore de la semaine met le groove à sa juste place, délivré par deux des plus beau représentant de la scène métropolitaine, producteurs on point et djs qui imposent. Notre duo favori Dub Striker sera derrière les decks du shop ce samedi 17 à partir de 19h, comme d’hab l’entrée est gratuite et la vibe est cool. La nuit continue à deux pas, puisque le Baby Club accueillera lui Boss Niloc et brother Jo’z en all night long des minuit !

Entrée libre

Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille

2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T23:00:00

