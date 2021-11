Marseille Extend & Play Bouches-du-Rhône, Marseille E&P INSTORE with BANKKARA Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Disques affutés comme un couteau japonais et bromance qui dure derrière les decks, on reçoit jeudi 25 Julio et Hugo, deux des têtes casqués de Senheiser qui se cachent derrière le crew Bankkara Discord que l’on a déjà accueilli au shop plusieurs fois depuis notre ouverture en 2015… Comme d’hab c’est à la cool, du bon son dans le shop, des drinks frais et locaux au bar et une terrasse calée pour se poser. ______________________________ E&P INSTORE with BANKKARA aka Julio & Hmme JEU2511, 19h-23h

Entrée libre

