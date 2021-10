E&P Instore w/ P. Real & Niloc Extend & Play, 14 octobre 2021, Marseille.

E&P Instore w/ P. Real & Niloc

Extend & Play, le jeudi 14 octobre à 19:00

Session spéciale bromance ce jeudi, avec P.REAL invité par boss Niloc pour répandre le love de derrière les platines du shop. On connait P.REAL pour ses boubous et son amour des machines qui datent, il a récemment sorti le projet Sea Of Sentiments, un pack de sample fait maison issue des TR909 et TR606, dont l’ensemble des bénéfices sont au profit de la protection des mers et océans. Rencontre au plus profond de l’océan et en direct du shop ce jeudi de 19 à 23h!

Entrée libre

♫♫♫

Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T23:00:00