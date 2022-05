Eolya Bayonne, 1 juillet 2022, Bayonne.

Eolya Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-01 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne

Originaire d’Occitanie, Eolya est arrivé au Pays Basque en 2013 pour rejoindre les Montagnes et l’Océan, à Anglet. « Homme orchestre des temps modernes », il s’accompagne de Didgeridoos, de la Voix, de la Vielle à roue, et des rythmes sous ses pieds, évoluant dans un style Tribal Celtique, avec de belles énergies qui font danser et sourire.

Avec lui, vous voyagerez des Pays Scandinaves aux Pays Celtes, en passant par les Terres Aborigènes et Orientales.

A travers sa musique, Eolya souhaite partager son Amour pour la Nature, l’Humain et la Vie, toucher le cœur des gens, planter des graines dans les consciences, avec son style si particulier et insolite.

+33 5 59 25 78 05

La luna Negra

Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

