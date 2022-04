« Eoliennes : du rêve aux réalités » film documentaire de Charles Thimon (2021) Firbeix Firbeix Catégories d’évènement: Dordogne

Firbeix

« Eoliennes : du rêve aux réalités » film documentaire de Charles Thimon (2021) Firbeix, 21 mai 2022, Firbeix. « Eoliennes : du rêve aux réalités » film documentaire de Charles Thimon (2021) Salle des fêtes Le Bourg Firbeix

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21 Salle des fêtes Le Bourg

Firbeix Dordogne Firbeix Les éoliennes sont écologiques, bonnes pour le climat, peu coûteuses, efficaces, aimées des Français, jaloux du succès de leurs voisins outre Rhin… Autant d’idées reçues que ce documentaire cherche à analyser, et auxquelles des experts essayent de répondre. Les éoliennes sont écologiques, bonnes pour le climat, peu coûteuses, efficaces, aimées des Français, jaloux du succès de leurs voisins outre Rhin… Autant d’idées reçues que ce documentaire cherche à analyser, et auxquelles des experts essayent de répondre. +33 6 88 47 09 37 Les éoliennes sont écologiques, bonnes pour le climat, peu coûteuses, efficaces, aimées des Français, jaloux du succès de leurs voisins outre Rhin… Autant d’idées reçues que ce documentaire cherche à analyser, et auxquelles des experts essayent de répondre. pixabay

Salle des fêtes Le Bourg Firbeix

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Firbeix Autres Lieu Firbeix Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Firbeix lieuville Salle des fêtes Le Bourg Firbeix Departement Dordogne

Firbeix Firbeix Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/firbeix/

« Eoliennes : du rêve aux réalités » film documentaire de Charles Thimon (2021) Firbeix 2022-05-21 was last modified: by « Eoliennes : du rêve aux réalités » film documentaire de Charles Thimon (2021) Firbeix Firbeix 21 mai 2022 Dordogne Firbeix

Firbeix Dordogne