Semaines d’éducation contre les discriminations Eolienne, 28 mars 2023, Arnage. Semaines d’éducation contre les discriminations Mardi 28 mars, 20h00 Eolienne Tarif: Gratuit Lecture à quatre voix à partir de témoignages du livre de Georges Pacheco et Linda Zreik « Pour ne pas voyager au pays de l’oubli » et Exposition « Et toi tu vis comment ? ». Puis échange avec le public.

Organisé par : Centre Social Voyageurs 72 en partenariat avec la Médiathèque Simone de Beauvoir d'Arnage et la Maison des Habitants d'Arnage. Eolienne 67 rue des collèges 72230 ARNAGE Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire

2023-03-28T20:00:00+02:00 – 2023-03-28T21:30:00+02:00

