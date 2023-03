Semaines d’éducation contre les discriminations Eolienne Arnage Catégories d’Évènement: Arnage

Sarthe

Semaines d’éducation contre les discriminations Eolienne, 28 mars 2023, Arnage. Semaines d’éducation contre les discriminations Mardi 28 mars, 18h00 Eolienne Tarif: Gratuit Animations autour des discriminations.

Organisé par : Maison des Habitants d’Arnage. Eolienne 67 rue des collèges 72230 ARNAGE Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 21 46 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T18:00:00+02:00 – 2023-03-28T20:00:00+02:00

2023-03-28T18:00:00+02:00 – 2023-03-28T20:00:00+02:00 mdamcreation

Détails Catégories d’Évènement: Arnage, Sarthe Autres Lieu Eolienne Adresse 67 rue des collèges 72230 ARNAGE Ville Arnage Departement Sarthe Lieu Ville Eolienne Arnage

Évènements liés

Eolienne Arnage Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnage/

Semaines d’éducation contre les discriminations Eolienne 2023-03-28 was last modified: by Semaines d’éducation contre les discriminations Eolienne Eolienne 28 mars 2023 Arnage Eolienne Arnage

Arnage Sarthe