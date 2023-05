Balade en char à voile sur la plage d’Omaha Beach Eolia Balade en char à voile sur la plage d’Omaha Beach Eolia, 21 avril 2023, . Balade en char à voile sur la plage d’Omaha Beach 21 avril – 29 septembre, les vendredis Eolia Tarif étudiant 40,00 Ado/étudiant Tarif enfant 35,00 7 -12 ans 12 Venez découvrir ce haut lieu chargé d’histoire en char à voile.

Votre moniteur diplômé vous emmènera sur la plage d’Omaha Beach au départ du club Eolia de Saint-Laurent -sur-Mer pour une balade nautique mémorable.

(2h) – Niveau 1 – A partir de 12 ans Eolia Normandie vous accueille pour une balade en char à voile le long de la célèbre plage d’Omaha Beach : 7 km de sable fin , au pied du célèbre cimetière américain. Suite à une initiation technique, nos moniteurs diplômés vous guideront tout au long d’une balade historique. Au gré du vent, proche du sol, vous ressentirez toutes les sensations fortes du char à voile le temps de cette escapade dépaysante. A partir de 12 ans. Eolia Rue Bernard Anquetil,14710,SAINT LAURENT SUR MER Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T16:00:00+02:00 – 2023-04-21T18:00:00+02:00

Eolia
Rue Bernard Anquetil,14710,SAINT LAURENT SUR MER

