Balade en kayak vers les falaises d’Omaha Beach 16 avril – 24 septembre, les dimanches Eolia Tarif enfant 20,00 13 -17 ans 17 Tarif enfant 15,00 8 -12 ans 12

Une balade nautique en kayak au pied des falaises d’Omaha Beach au gré du vent et des courants… Un moniteur diplômé de la base Eolia vous emmènera découvrir les richesses de ce site historique et naturel où nichent en effet mouettes tridactyles, fous de Bassan… Laissez vous porter par les flots et profitez de cette balade en mer de deux heures en écoutant les anecdotes historiques et environnementales contées par votre accompagnateur. Une sortie dépaysante dans ce lieu historique des plages du débarquement à l’environnement préservé. Pensez à prévoir chaussures fermées, change, casquette, lunettes de soleil, crème solaire… en fonction des conditions météorologiques. Cette sortie accompagnée est accessible à tout public sachant nager, à partir de 12 ans. Savoir nager : attestation officielle ou sur l’honneur demandée.

Eolia Rue Bernard Anquetil,14710,SAINT LAURENT SUR MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T11:30:00+02:00 – 2023-04-16T13:00:00+02:00

2023-09-24T17:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:30:00+02:00

Eolia Normandie