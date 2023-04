Balade en longe côte sur Omaha Beach Eolia, 15 avril 2023, .

Balade en longe côte sur Omaha Beach 15 avril – 30 septembre, les samedis Eolia Tarif enfant 10,00 14 ans -17 ans 17

Venez pratiquer la marche aquatique sur Omaha Beach, une sortie ludique et unique pour découvrir l’histoire, le territoire mais aussi la faune et la flore ! Au départ de Colleville-sur-Mer, venez pratiquer cette activité détente pour découvrir Omaha Beach et observer son paysage sous un autre angle. Et avec un peu de chance, vous y apercevrez le phoque ! Une autre façon de marcher pour découvrir tous les bienfaits de la mer tout en profitant des savoirs du moniteur. Marchez , vous apprendrez ! Accessibles à ceux qui savent nager. Minimum de 4 personnes pour que la sortie ait lieu.

Eolia Rue Bernard Anquetil,14710,SAINT LAURENT SUR MER

2023-04-15T11:00:00+02:00 – 2023-04-15T12:00:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

Balade et randonnée nautique

Eolia Normandie