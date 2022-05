ÉOLE EN MUSIQUES Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Le grand concert d’Eole – Festival de musique de chambre en Pays de Retz Concert de musique classique

Par son rythme obstinant et sa puissante nostalgie, la 40e symphonie de Mozart fait partie des trésors de la musique.

Dans une version pour 10 musiciens elle clôturera un concert entamé dans la même tonalité de sol mineur par le quintette de Prokofiev (qui en 1921 a séjourné neuf mois à Saint-Brévin) et la Chaconne pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. En partenariat avec l’association Eole en Musiques de Paimboeuf.

