Formation PSC1 EOGN, 3 décembre 2022, Melun.

Formation PSC1 Samedi 3 décembre, 08h30 EOGN

Tarif AFC : 20€ – tarif extérieur : 45€

Formation aux gestes de premiers secours – diplôme PSC1 à l’issue de la journée handicap moteur mi

– samedi 3 décembre 8h30-18h30

– à l’EOGN, avenue du Treizième Dragons, 77000 Melun

– prévoir un pique nique

– âge minimum pour participer à la formation : 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T08:30:00+01:00

2022-12-03T17:30:00+01:00

