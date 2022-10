Enzo, le gentleman malicieux Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Vincent Gaillard alias Enzo Le Gentleman Malicieux est Anim’Acteur, Humoriste, Presqu’Digitateur et Improvisateur. Egalement Chanteur et un peu imitateur, il emmène son public dans un univers décalé et attachant. Dans son spectacle magique et drôle se mêlent souvenirs d’enfance, mentalismes, moyennes et grandes illusions et beaucoup de surprises dont seul Enzo connaît l’existence… Même si tout le monde le sait «y’a commeun Truc» le public présent ressort heureux et comblé de ce show désopilant, rythmé et généreux. Billetterie : -En ligne : www.francebillet.com ou en magasins (Fnac, Magasins U,

Intermarché, Géant) + 2€ de frais de gestion -Sur place le jour du spectacle à partir de 16h30 : 20€ / 15€ (dans la limite des places disponibles). contactdelta@pleurtuit.com http://www.pleurtuit.com/agenda/enzo-le-gentleman-malicieux/ Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit

