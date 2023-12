REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Enzo Hôtels Bulgnéville Catégories d’Évènement: Bulgnéville

Vosges REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Enzo Hôtels Bulgnéville, 31 décembre 2023, Bulgnéville. Bulgnéville Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Repas dansant sur le thème « Rockabilly » à l’occasion de la St Sylvestre. Menu à 70€/adulte et 15€/enfant.

1 bouteille de champagne offerte pour une table de 10 adultes réservées.

Possibilité de package à 185€ pour 2 pers. en chambre double et 2 menus. Sur réservation..

Repas dansant sur le thème « Rockabilly » à l’occasion de la St Sylvestre. Menu à 70€/adulte et 15€/enfant.

1 bouteille de champagne offerte pour une table de 10 adultes réservées.

Possibilité de package à 185€ pour 2 pers. en chambre double et 2 menus. Sur réservation.Tout public 70 EUR.

Enzo Hôtels Restaurant Le Pit’Stop

Bulgnéville 88140 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-14 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE Détails Catégories d’Évènement: Bulgnéville, Vosges Autres Code postal 88140 Lieu Enzo Hôtels Adresse Enzo Hôtels Restaurant Le Pit'Stop Ville Bulgnéville Departement Vosges Lieu Ville Enzo Hôtels Bulgnéville Latitude 48.2148446099445 Longitude 5.82695187050625 latitude longitude 48.2148446099445;5.82695187050625

Enzo Hôtels Bulgnéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bulgneville/