La carte blanche d’Enzo Carniel se pousuit à la Petite Halle. Pour le 4ème concert de ma carte blanche à la Petite Halle, j’ai décidé de renouer avec la formule reine du piano jazz: le trio piano-contrebasse-batterie

“Après de nombreux projets et explorations diverses, notamment avec mon quartet House of Echo, mon duo Silent Room et mon solo, je me sens enfin prêt à me (re)lancer dans des aventures en trio.

Quoi de mieux donc que cet événement pour créer une rencontre avec mes héros: d’immenses musiciens que j’écoute depuis toujours, et qui plus est, sont tous les deux des artistes phares du label ECM: Michel Benita à la contrebasse et Jorge Rossy à la batterie.

Le répertoire sera créé spécialement pour l’occasion avec de la musique inédite (hommage aux grands trios de Keith Jarrett, John Taylor ou encore Bobo Stenson avec cette saveur et cette liberté des esthétiques des années 70-80), des standards revisités et des compostions de chaque musicien.

Cette rencontre sera donc une première mondiale, où l’improvisation, l’espace et la prise de risque seront à l’honneur. “

