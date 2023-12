Enzo Carniel & Marc-Antoine Perrio // La Petite Halle La Petite Halle Paris, 8 décembre 2023 21:00, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 21h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Entrée Libre

A l’occasion de plusieurs évènements : la sortie de l’album de Marc-Antoine Perrio « The Escapist » sur le label Noble, la réédition du premier EP de House of Echo pour fêter les 10 ans du groupe le 13 décembre chez SENSE/MENACE, et surtout l’annonce du troisième volet de ce même groupe, Enzo Carniel et Marc-Antoine Perrio préparent en set en duo pour célébrer cette amitié qui ne cesse de progresser et de créer.

Les compostions/improvisations des deux comparses vous emmèneront loins dans vos rêves les plus fous.

Un voyage fait de peintures chaudes et de paysages ensoleillés et venteux, façonnée par leur imagination et leur sensibilité sans limites.

◾Première Partie : Charley Rose Solo

◾After Party : DJ Set Mido

__________________________________

INFOS PRATIQUES :

La Petite Halle

Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Entrée gratuite

Possibilité de se restaurer sur place

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/16wCwORjs https://fb.me/e/16wCwORjs

Enzo Carniel & Marc-Antoine Perrio // La Petite Halle