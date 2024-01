ENVOYE ! une vie de correspondances visite guidée en LSF et français Bibliothèque de la Cité Genève, samedi 2 mars 2024.

ENVOYE ! une vie de correspondances visite guidée en LSF et français ENVOYE ! une vie de correspondances visite guidée en LSF et français // samedi 2 mars à 11h00 // bibliothèque de la Cité // dès 12 ans Samedi 2 mars, 11h00 Bibliothèque de la Cité 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:30:00+01:00

Dans le cadre de la thématique BM 2024 Fais-moi signe !

« ENVOYÉ ! – Une vie de correspondances » propose d’explorer

quelques exemples historiques, ainsi que différentes pratiques de

la correspondance. Le parcours présente une approche poétique,

ludique voire décalée qui témoigne de notre besoin fondamental

de tisser, d’entretenir, de renouer ou même de mettre fi n à des

relations. Écrire, lire, relire ces mots pour ressentir le lien à soi,

à l’autre, aux objets, aux lieux. Le parcours accueille également les

productions issues des ateliers d’écriture et d’art postal proposés aux

usager-e-s des Bibliothèques municipales et aux apprenant-e-s de

français de l’UPA (Université des cultures de Genève).

En partenariat avec

Les Archives de la vie privée, Carouge

et l’UPA (Université des cultures de Genève)

Visite guidée par

Noha El Sadawy, médiatrice culturelle en langue des signes

et Ana Luisa Castillo, médiatrice culturelle et historienne de l’art

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Olga Fabrizio