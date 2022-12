Envolée nordique Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Doubs 56 56 EUR L’envolée Nordique a vu le jour en février 1973, dans le village de Chapelle-des-Bois.

Précédemment organisée par l’« Accueil Montagnard », elle est désormais sous la tutelle du Ski Club du Mont Noir et se déroule sur deux distances : 42 et 21 km.

Cette course populaire a pour originalité d’être courue par équipe de 2 skieurs (2 hommes, 2 femmes ou mixte). Les équipes doivent rester groupées durant toute l’épreuve et à l’arrivée.

Nous vous proposons un challenge en mettant votre binôme au défi : trail ET ski.

Egalement possibilité de parcourir en duo uniquement en trail sur 10 ou 17 km. contact@envoleenordique.com +33 6 72 74 56 49 https://envoleenordique.com/

