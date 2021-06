Envolée nocturne / Parcours poétique et aérien Musée départemental de Flandre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cassel.

Après ces longs mois de fermeture, le musée rouvre ses portes sous le signe de la métamorphose. Prenez votre envol et élancez-vous au coeur de l’art flamand. Dans la cour du musée, vibrez et frémissez aux numéros facétieux d’un jongleur, d’un équilibriste et d’une danseuse. Puis prenez votre envol côté Grand Place avec un numéro poétique et aérien de danse verticale sur la façade du musée. Avec : **Victor De Bovère**, jongleur, **César Mispelon**, équilibriste, **Sarah Deppe**, danseuse, **Isabelle Pencreach**, danse verticale. _Le musée de Flandre s’associe cette année au musée de l’Hôtel Sandelin à Saint-Omer et propose une NAVETTE GRATUITE pour visiter les 2 musées dans la même soirée._ **A/R SAINT-OMER/CASSEL** Départ de Saint-Omer 18h30 / arrivée à Cassel 19h Départ de Cassel 22h / arrivée à Saint-Omer 22h30 **A/R CASSEL/SAINT-OMER** Départ de Cassel 19h15 / arrivée à Saint-Omer 19h45 Départ de Saint-Omer 21h15 / arrivée à Cassel 21h45 Plus d’infos sur la NDM au musée de l’Hôtel Sandelin : [[https://www.musees-saint-omer.fr/](https://www.musees-saint-omer.fr/)](https://www.musees-saint-omer.fr/) Réservation de la navette au départ de Saint-Omer : 03 21 38 00 94 Réservation de la navette au départ de Cassel : 03 59 73 45 59 / [[reservations.museedeflandre@lenord.fr](mailto:reservations.museedeflandre@lenord.fr)](mailto:reservations.museedeflandre@lenord.fr) Vous pouvez aussi profiter de cette belle soirée pour aller admirer à 23h le feu d’artifice organisé par la ville Cassel. _Plus d’info sur le site de la ville._

Départ toutes les 15 minutes. Parcours libre. Les numéros de cirque auront lieu régulièrement toute la soirée. Le numéro de danse verticale aura lieu 3 fois à 20h30, 21h30 et 22h30. Attention : forte affluence dans le musée entre 19h et 21h30.

Le musée se métamorphose pour cette édition 2021 ! Après ce long sommeil, le musée sort enfin de sa chrysalide. Venez fêter son réveil en compagnie d’une troupe de circassiens et de danseurs.

Musée départemental de Flandre 26 Grand Place, 59670 Cassel, Nord, Hauts-de-France, France Cassel Nord



2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00