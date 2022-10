« Envolée en Provence » Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne L’association Mémori de Castèu-Reinard présentera le Hors-Série « Envolée en Provence » à l’Auditorium de la Médiathèque.



Dès 15h : Exposition de photos aériennes et échange avec Christine Tron, la photographe.

15h30 : Présentation de l’ouvrage à l’auditorium, suivi d’une conférence sur l’histoire de la Provence par Thomas Petitbagnard.

17h15 : Verre de l’amitié.



Il sera possible d’acquérir le livre sur place.



Ce Hors-Série, est à la fois un beau livre sur notre patrimoine vu du ciel et une approche originale sur les différentes fortifications médiévales qui parsème notre territoire. Le jeu des puissances au XIV° siècle devient alors accessible à tous.

