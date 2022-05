Envolée des Livres Châteauroux, 7 mai 2022, Châteauroux.

Envolée des Livres Châteauroux

2022-05-07 – 2022-05-08

Châteauroux Indre

Cet événement littéraire, généraliste et grand public, attire chaque année plus d’une centaine d’auteurs, des maisons d’édition, des libraires ou encore des associations dans l’écrin du Couvent des Cordeliers et à l’Eglise Saint-Martial. Des rencontres flash, des ateliers, des tables rondes favorisent la rencontre entre les lecteurs et les auteurs. Les amoureux des livres ont plaisir à venir échanger avec les écrivains et profiter des nombreuses animations qui sont proposées au cours du week-end dans une ambiance festive.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Anne Parillaud, qui sera la marraine de cette édition 2022.

Créé en 2006, le salon du livre « L’Envolée des Livres » est organisé par la Ville de Châteauroux.

Le thème de cette nouvelle édition est : « Exils et nouveaux nomades», celui-ci permettra des échanges variés sur une des problématiques majeures de notre temps.

Cet événement littéraire, généraliste et grand public, attire chaque année plus d’une centaine d’auteurs, des maisons d’édition, des libraires ou encore des associations dans l’écrin du Couvent des Cordeliers et à l’Eglise Saint-Martial. Des rencontres flash, des ateliers, des tables rondes favorisent la rencontre entre les lecteurs et les auteurs. Les amoureux des livres ont plaisir à venir échanger avec les écrivains et profiter des nombreuses animations qui sont proposées au cours du week-end dans une ambiance festive.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Anne Parillaud, qui sera la marraine de cette édition 2022.

Châteauroux métropôle

Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-04-13 par