Le Noyer ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE - DOMINIQUE VILLARS » Hautes-Alpes, Le Noyer Envolée de Plumes, performance à la Maison de la Botanique au Noyer ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Le Noyer

Envolée de Plumes, performance à la Maison de la Botanique au Noyer ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS », 19 septembre 2021, Le Noyer. Envolée de Plumes, performance à la Maison de la Botanique au Noyer

ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS », le dimanche 19 septembre à 14:30

### Envolée de plumes (performance) Dominique Rose-Aimée Jouve vous invite à déambuler dans une partie importante de sa démarche artistique : le jeu avec les mots. En compagnie d’Anna Gramme, des anneaux migrateurs et autres complices.

Pass sanitaire et masque obligatoires

Envolée de plumes, une performance de Dominique Rose-Aimée Jouve, artiste plasticienne, amoureuse du tissu, typographe, joallière, elle conçoit autrement le temps, les corps et les mots. ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer 05500 Le Noyer Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Le Noyer Autres Lieu ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE - DOMINIQUE VILLARS » Adresse Le Noyer 05500 Ville Le Noyer lieuville ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE - DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer