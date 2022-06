Envolée Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Envolée

2022-07-04 11:00:00 – 2022-08-29 21:30:00

Les images, comme les mots, racontent une histoire. Envolée est celle d’un voyage intérieur.



Un voyage qui débute avec l’absence, la solitude, le vide, les murs qui retiennent.



Puis l’envolée…

Et les horizons pleins de promesses, le mouvement, la liberté, la vie.



Tirage d’Art en Diptyque numérotée de 1 à 7 exemplaires. Envolée

La Place des photographes, 1B rue réattu Arles 13200

