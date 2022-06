Envolée, 4 juillet 2022, .

Envolée



2022-07-04 – 2022-08-29

Qu’est ce cheval qui passe, le gardien du calvaire ?

Cette figure de proue, un désir de haute mer ?

Ce vendeur assoupi, un rêve d’Aladin ?

Deux loups de mer assis échangent leurs tempêtes

Un regard solitaire épie par la fenêtre

Un cireur enjolive un pied bravant le sol

Quand pelage et coiffure rivalisent d’audace.

La partie n’est pas jouée même si la dame avance

Même quand Marcel Aymé se moque des murailles.

Le rideau de verdure s’ouvre sur un spectacle

Et le sable balise un horizon marin.

Un ballon poursuivi rêve à l’appel du large

Quand un joueur de vielle égrène l’air du jour.

Si un paon insolent toise un soldat du feu

L’épouvantail embrasse ses futures récoltes.

Certaines prisonnières aux jeux d’enfants se prêtent

Et Guignol les amuse avec ses pirouettes

Tandis qu’à Bryant Park, on porte des fleurettes.



Henri Cartier Bresson disait « photographier c’est retenir son souffle quand toutes nos facultés se conjuguent devant la réalité fuyante…. pour signifier le monde il faut se sentir impliqué dans ce que l’on découpe à travers le viseur ».

Le mot de l’auteur



« Quel est celui qui n’a jamais voulu un jour arrêter le temps devant un moment fort, terrible, enthousiasmant, trop beau, trop rare, trop bref…un moment clé. Photographier c’est prendre ce moment clé qui ouvre les portes de la mémoire

