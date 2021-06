Envole-moi Espace 409, 25 juin 2021-25 juin 2021, Bédarrides.

Envole-moi

Espace 409, le vendredi 25 juin à 21:00

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie. Comédie dramatique – 1h31 – France

Tarif normal : 5.50€ – tarif réduit : 4.00€ – Carte d’adhérent : 8.00 €

Réalisé par Christophe Barratier Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

Espace 409 Place du 4 septembre, 84370 Bédarrides Bédarrides Vaucluse



2021-06-25T21:00:00 2021-06-25T22:30:00