Tout commence par de simples tâches d’encre dans lesquelles chacun projette ses images. Apparaissent ensuite dessins et sculptures réalisés et projetés en direct par la plasticienne Odile Kayser. Feeling, improvisation, humeur, tout est différent d’une représentation à l’autre mais à chaque fois la magie opère. **_Avec Marc Buléon et Odile Kayser_** ● Durée : 1 h 30 ∙ Dès 7 ans ∙ sur réservation **Un évènement Fête du conte 2022**

Deux histoires contées par Marc Buléon qui parlent du passage d’un âge de la vie à un autre et du dépassement de soi mais aussi de liberté et de plaisir. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

