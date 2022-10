Envol de couleurs Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Serge Bidin expose 30 toiles, petits et grands formats de style abstrait et figuratif, inspiré du fauvisme. Très colorées, ses toiles transmettent la joie et le bien-être. Exposition de 30 toiles qui sont une ode à la couleur à la galerie Azimut Peinture acrylique et encre sergebidin@yahoo.fr +33 6 46 01 70 62 Galerie Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence

