Dieppe Dieppe 76200, Dieppe [Envol de cerfs-volants] A l’assaut du ciel Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: 76200

Dieppe

[Envol de cerfs-volants] A l’assaut du ciel Dieppe, 12 juin 2021-12 juin 2021, Dieppe. [Envol de cerfs-volants] A l’assaut du ciel 2021-06-12 15:00:00 – 2021-06-12

Dieppe 76200 Vos enfants rêvent d’avoir la tête dans les nuages ? Rendez-vous sur les pelouses de la plage de Dieppe pour participer à l’envol de six cerfs-volants floqués du visage de femmes illustres de la Commune de Paris. Il y aura également des animations ! Vos enfants rêvent d’avoir la tête dans les nuages ? Rendez-vous sur les pelouses de la plage de Dieppe pour participer à l’envol de six cerfs-volants floqués du visage de femmes illustres de la Commune de Paris. Il y aura également des animations… +33 2 35 06 60 00 Vos enfants rêvent d’avoir la tête dans les nuages ? Rendez-vous sur les pelouses de la plage de Dieppe pour participer à l’envol de six cerfs-volants floqués du visage de femmes illustres de la Commune de Paris. Il y aura également des animations… Vos enfants rêvent d’avoir la tête dans les nuages ? Rendez-vous sur les pelouses de la plage de Dieppe pour participer à l’envol de six cerfs-volants floqués du visage de femmes illustres de la Commune de Paris. Il y aura également des animations !

Détails Catégories d’évènement: 76200, Dieppe Étiquettes évènement : Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville 49.92818#1.07772