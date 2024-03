Envisager son premier poste dans le monde du Tourisme Lycée Enseignement général Camille Saint Saëns Rouen, jeudi 21 mars 2024.

Marie-Laure Wacheux de Gites de France Seine Maritime et Corinne Rouault responsable du BTS Tourisme du Lycée Camille Saint Saëns de Rouen co-animent un atelier sur le retour d’expérience de 2 professionnels du tourisme auprés d’une classe d’étudiants en BTS Tourisme 1 au Lycée Camille Saint-Saens de Rouen. L’atelier propose plusieurs temps :

Se présenter et définir son secteur à venir professionnel

Effectuer la veille du marché de l’emploi pour un jeune diplomé

Travailler son cv et son profil LINKEDIN

Définir ce qui est attendu lors du premier entretien d’embauche, son premier stage

Savoir trouver un stage

A travers ce temps d’échange, la bienveillance sera de mise et le fil rouge sera la transmission des différentes expériences et la transmission d’outils et savoir être. EVENEMENT RESERVE AUX ELEVES DE L ETABLISSEMENT LYCEE CAMILLE SAINT SAENS à ROUEN

Lycée Enseignement général Camille Saint Saëns 22 Rue Saint-Lô, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.gites-normandie-76.com/ »}, {« link »: « https://saint-saens.lycee.ac-normandie.fr/ »}]

atelier premier emploi

Gîtes de France