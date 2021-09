Rennes Université Rennes 2 Batiment Présidence La Chambre claire Ille-et-Vilaine, Rennes Envisagées Femmes au travail Université Rennes 2 Batiment Présidence La Chambre claire Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du mardi 19 octobre au jeudi 9 décembre

Les dix-neuf photographies de cette exposition montrent des femmes dans l’intimité du poste de travail, à la tâche ou en pause. Les images sont extraites de différentes productions réalisées sur la durée, dans les usines, supermarché, entre 2005 et 2010. Une entreprise photographique pour tenter de redonner un visage, une humanité, à ces visages anonymes d’opératrices que l’on ne voit habituellement pas.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin

2021-10-19T13:30:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T08:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T08:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T08:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-25T08:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T08:00:00 2021-10-26T13:30:00;2021-10-26T13:30:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T08:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T08:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T08:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T13:00:00 2021-10-30T13:30:00;2021-11-01T08:00:00 2021-11-01T19:00:00;2021-11-02T13:30:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T08:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T08:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T08:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-08T08:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T13:30:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T08:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T08:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T08:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-15T08:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-16T13:30:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T08:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T08:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T08:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-22T08:00:00 2021-11-22T19:00:00;2021-11-23T13:30:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T08:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T08:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T08:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-29T08:00:00 2021-11-29T19:00:00;2021-11-30T13:30:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T08:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T08:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T08:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-06T08:00:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-07T13:30:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T08:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T08:00:00 2021-12-09T19:00:00

