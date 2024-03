[Environnement] Tous au compost ! Site de compostage partagé Pontorson Pontorson, lundi 25 mars 2024.

[Environnement] Tous au compost ! Moment convivial et inauguration du site de compostage partagé de Pontorson Lundi 25 mars, 15h00 Site de compostage partagé Pontorson Accès libre, Gratuit

L’équipe compostage de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie se joint au Réseau Compost Citoyen pour vous proposer des animations.

Tous les contributeurs et les curieux d’en savoir plus sur plus sur le compostage sont invités à se retrouver pour un moment convivial autour des composteurs.

Un bioseau sera remis gratuitement aux foyers qui souhaitent participer au compostage sur ce site.

Site de compostage partagé Pontorson 3 rue des colverts, 50170 pontorson Pontorson 50170 Boucey Manche Normandie compostage@msm-normandie.fr