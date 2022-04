ENVIRONNEMENT : Tous au compost ! Parthenay, 9 avril 2022, Parthenay.

ENVIRONNEMENT : Tous au compost ! Rue Jean Jaurès Devant les halles Parthenay

2022-04-09 08:30:00 – 2022-04-09 12:00:00 Rue Jean Jaurès Devant les halles

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay Deux-Sèvres

EUR Tous au compost! est un évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage de proximité des déchets organiques.

Venez à la rencontre du service déchets de Parthenay-Gâtine. Au programme :

Démonstration du composteur

Conseils pratiques et astuces d’utilisation

Rencontres et échanges avec les référents composteurs

Possibilité de réserver un composteur gratuit

Le compostage n’aura plus de secret pour vous !

Samedi 9 avril / 8h30-12h : Marché de Parthenay, devant les Halles

+33 5 49 94 90 13

CCPG

Rue Jean Jaurès Devant les halles Parthenay

dernière mise à jour : 2022-03-30 par CC Parthenay Gâtine